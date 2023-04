Cynthia Leone + Tyana P 7 avenue Sadi Carnot, 13 mai 2023, Arles.

Cynthia Leone, arlésienne, développe un projet musical hybride, entre univers urbain et élégance.

Tyana P, artiste belge, est de retour pour vous plonger dans l’univers de Bubblegum, son nouvel EP, un résultat hybride audacieux..

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-14 00:00:00. EUR.

7 avenue Sadi Carnot Cargo de Nuit

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cynthia Leone, from Arles, develops a hybrid musical project, between urban universe and elegance.

Tyana P, Belgian artist, is back to plunge you into the universe of Bubblegum, her new EP, a daring hybrid result.

Cynthia Leone, de Arles, desarrolla un proyecto musical híbrido, entre universo urbano y elegancia.

Tyana P, artista belga, vuelve a sumergirte en el universo de Bubblegum, su nuevo EP, un atrevido resultado híbrido.

Cynthia Leone, aus Arles, entwickelt ein hybrides Musikprojekt zwischen urbanem Universum und Eleganz.

Die belgische Künstlerin Tyana P ist wieder da und lässt Sie in die Welt von Bubblegum eintauchen, ihrer neuen EP, einem gewagten Hybrid-Ergebnis.

