Festival du dessin – Concert de Stephan Eicher 2 Boulevard des Lices, 12 mai 2023, Arles.

Rendez-vous le vendredi 12 mai à 21 heures au Théâtre Antique d’Arles pour une soirée toute en musique avec Stephan Eicher..

2023-05-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-12 . EUR.

2 Boulevard des Lices Jardin d’été

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous on Friday, May 12 at 9pm at the Théâtre Antique in Arles for an evening of music with Stephan Eicher.

Cita el viernes 12 de mayo a las 21:00 h en el Théâtre Antique de Arles para una velada musical con Stephan Eicher.

Am Freitag, dem 12. Mai, findet um 21 Uhr im Théâtre Antique d’Arles ein Abend voller Musik mit Stephan Eicher statt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles