Spectacle jeune public – Trois hommes vertes 34 Boulevard Georges Clémenceau, 12 mai 2023, Arles.

Une aventure onirique qui régalera les yeux et les oreilles des enfants comme des adultes..

2023-05-12 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-12 19:45:00. EUR.

34 Boulevard Georges Clémenceau Théâtre d’Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A dreamlike adventure that will delight the eyes and ears of children and adults alike.

Una aventura de ensueño que deleitará la vista y el oído de niños y mayores.

Ein traumhaftes Abenteuer, das die Augen und Ohren von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen verwöhnt.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Arles