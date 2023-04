L’ancien musée d’histoire naturelle d’Arles et ses herbiers Médiathèque, 2 mai 2023, Arles.

Contrairement à ses voisines, Avignon, Nîmes ou Marseille, la ville d’Arles n’a plus de musée d’histoire naturelle et pourtant, ce musée a bien existé. Il fut créé en 1825 dans l’Hôtel de ville..

2023-05-02 à ; fin : 2023-06-10 . .

Médiathèque Place Félix Rey

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Unlike its neighbors, Avignon, Nîmes or Marseille, the city of Arles no longer has a natural history museum, yet this museum did exist. It was created in 1825 in the town hall.

A diferencia de sus vecinas, Aviñón, Nîmes o Marsella, la ciudad de Arlés ya no cuenta con un museo de historia natural, sin embargo, este museo existió. Se creó en 1825 en el ayuntamiento.

Im Gegensatz zu ihren Nachbarstädten Avignon, Nîmes oder Marseille hat die Stadt Arles kein naturhistorisches Museum mehr, obwohl es dieses Museum durchaus gab. Es wurde 1825 im Hôtel de Ville (Rathaus) gegründet.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles