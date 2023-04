Grand spectacle provençal de la Fête des gardians 1 Rond-point Des Arènes, 1 mai 2023, Arles.

Chaque année, le 1er mai, les gardians célèbrent Saint Georges, le Saint patron des cavaliers. Après le grand défilé du matin et la bénédiction des cavaliers et de leur monture, place au spectacle aux arènes !.

2023-05-01 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-01 . EUR.

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year, on May 1st, the gardians celebrate Saint George, the patron saint of horsemen. After the big parade in the morning and the blessing of the riders and their mounts, it’s time for the show in the arena!

Todos los años, el 1 de mayo, los jardineros celebran a San Jorge, el patrón de los jinetes. Tras el gran desfile de la mañana y la bendición de los jinetes y sus monturas, llega el momento del espectáculo en la arena

Jedes Jahr am 1. Mai feiern die Gardians den Heiligen Georg, den Schutzpatron der Reiter. Nach dem großen Umzug am Morgen und der Segnung der Reiter und ihrer Pferde folgt das Spektakel in der Arena!

