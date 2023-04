Contenants et contenus Avenue Jean Monnet, 30 avril 2023, Arles.

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière. Visite enrichie d’un livret, de jeux, d’activités….

2023-04-30 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-30 12:15:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery between young and old. By Christine Berthon, guide-lecturer. Visit enriched with a booklet, games, activities?

Déjese explicar el museo y comparta un momento de descubrimiento entre grandes y pequeños. A cargo de Christine Berthon, guía conferenciante. Visita enriquecida con un folleto, juegos, actividades..

Lassen Sie sich das Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein. Von Christine Berthon, Fremdenführerin und Referentin. Der Besuch wird durch ein Büchlein, Spiele und Aktivitäten bereichert

