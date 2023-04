Soirée d’annonce du Festival FlamencA suivi d’un récital de guitare flamenco 9 Boulevard des lices, 29 avril 2023, Arles.

Dans le cadre de la présentation de la 6e édition du festival FlamencA en salle d’honneur de la mairie d’Arles, le samedi 29 avril à 18h30, nous vous proposons un récital de guitare « Flamenco dans l’intimité » à l’hôtel Jules César à 20h30..

2023-04-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-29 21:30:00. EUR.

9 Boulevard des lices Hôtel de Ville puis Hôtel Jules César

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the presentation of the 6th edition of the FlamencA festival in the hall of honor of the town hall of Arles, Saturday, April 29 at 18:30, we propose a guitar recital « Flamenco in the intimacy » at the Hotel Julius Caesar at 20:30.

En el marco de la presentación de la 6ª edición del festival FlamencA en la Salle d’Honneur del ayuntamiento de Arles, el sábado 29 de abril a las 18:30 h, le proponemos un recital de guitarra « Flamenco en la intimidad » en el hotel Jules César a las 20:30 h.

Im Rahmen der Vorstellung der 6. Ausgabe des Festivals FlamencA im Ehrensaal des Rathauses von Arles am Samstag, den 29. April um 18:30 Uhr, bieten wir Ihnen um 20:30 Uhr im Hotel Jules César ein Gitarrenrecital « Flamenco in intimité » an.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Arles