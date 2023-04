Art & Vin – Soirée de Vernissage – Lionel Borla au Mas de Valériole Gageron, 28 avril 2023, Arles.

Soirée de vernissage à l’occasion de l’exposition d’œuvres de Mr Lionel Borla au Mas de Valériole, dans le cadre d’Art&Vin 2023 sur le thème « Quand l’Art et le Vin lient les Hommes »..

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-28 21:00:00. .

Gageron Mas Valériole

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opening evening on the occasion of the exhibition of works by Mr. Lionel Borla at the Mas de Valériole, within the framework of Art&Vin 2023 on the theme « When Art and Wine link Men ».

Velada de inauguración de la exposición de obras del Sr. Lionel Borla en el Mas de Valériole, en el marco de Art&Vin 2023 sobre el tema « Cuando el Arte y el Vino unen a las personas ».

Abendliche Vernissage anlässlich der Ausstellung von Werken von Herrn Lionel Borla im Mas de Valériole, im Rahmen von Art&Vin 2023 zum Thema « Quand l’Art et le Vin lient les Hommes » (Wenn Kunst und Wein die Menschen verbinden).

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Arles