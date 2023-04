Tout feu tout flamme Avenue Jean Monnet, 27 avril 2023, Arles.

La mythologie romaine, à travers les objets archéologiques, n’aura plus de secret pour les enfants. Visite enrichie d’un livret..

2023-04-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-27 15:15:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Roman mythology, through archaeological objects, will no longer hold any secrets for children. Visit enriched with a booklet.

La mitología romana, a través de objetos arqueológicos, dejará de tener secretos para los niños. Visita enriquecida con un folleto.

Die römische Mythologie anhand von archäologischen Objekten wird für Kinder kein Geheimnis mehr sein. Der Besuch wird durch ein Begleitheft bereichert.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme d’Arles