Les plantes dans tous les sens : le blé Avenue Jean Monnet, 26 avril 2023, Arles.

À l’heure du goûter, laissez-vous conter l’histoire des plantes dans la mythologie et leurs utilisations par les Romains à travers les 5 sens..

2023-04-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At snack time, let yourself be told the history of plants in mythology and their uses by the Romans through the 5 senses.

A la hora de la merienda, vamos a contarte la historia de las plantas en la mitología y sus usos por los romanos a través de los 5 sentidos.

Lassen Sie sich bei einem Snack die Geschichte der Pflanzen in der Mythologie und ihre Verwendung bei den Römern anhand der fünf Sinne erzählen.

