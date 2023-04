Dessins à la marge 35 Rue Dr Fanton, 22 avril 2023, Arles.

En marge de son œuvre littéraire, Victor Hugo a réalisé plus de deux mille dessins, dont une centaine de « Têtes » surprenantes..

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

35 Rue Dr Fanton Fondation Vincent van Gogh Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In addition to his literary work, Victor Hugo made more than two thousand drawings, including a hundred surprising « Heads ».

Además de su obra literaria, Victor Hugo realizó más de dos mil dibujos, entre ellos un centenar de sorprendentes « Cabezas ».

Neben seinem literarischen Werk fertigte Victor Hugo mehr als zweitausend Zeichnungen an, darunter etwa hundert überraschende « Köpfe ».

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles