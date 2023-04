Festival de dessin Différents lieux du centre-ville, 22 avril 2023, Arles.

Le 1er festival consacré au dessin en Europe se passe à Arles ! La programmation s’annonce très riche, éclectique, avec un hommage rendu à Sempé et l’exposition de 200 de ses dessins, mais aussi la présence d’artistes reconnus : Alechinski, Wosniak….

2023-04-22 à ; fin : 2023-05-14

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The first festival dedicated to drawing in Europe is taking place in Arles! The program promises to be very rich, eclectic, with a tribute to Sempé and the exhibition of 200 of his drawings, but also the presence of recognized artists: Alechinski, Wosniak…

El primer festival dedicado al dibujo en Europa se celebra en Arles El programa promete ser muy rico y ecléctico, con un homenaje a Sempé y una exposición de 200 de sus dibujos, pero también con la presencia de artistas conocidos: Alechinski, Wosniak…

Das erste Festival in Europa, das der Zeichnung gewidmet ist, findet in Arles statt! Das Programm verspricht sehr reichhaltig und eklektisch zu werden, mit einer Hommage an Sempé und der Ausstellung von 200 seiner Zeichnungen, aber auch mit der Anwesenheit bekannter Künstler: Alechinski, Wosniak…

