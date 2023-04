Exposition dessins Vers une autre dimension. Danse, sarabande. 41, rue du refuge, 22 avril 2023, Arles.

Il subsiste quelque chose dans le dessin d’enfants des traces du génie humain sorties du fond des âges que l’on trouve sur les parois des grottes de Lascaux. Symboles, écritures se réfèrent aux premiers gestes de nos ancêtres. Pasqui R.

2023-04-22 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

41, rue du refuge L’atelier du refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



There remains something in the children’s drawings of the traces of human genius from the depths of the ages that we find on the walls of the caves of Lascaux. Symbols and writings refer to the first gestures of our ancestors. Pasqui R

En los dibujos de los niños todavía hay algo de las huellas del genio humano del fondo de los tiempos que encontramos en las paredes de las cuevas de Lascaux. Símbolos y escrituras remiten a los primeros gestos de nuestros antepasados. Pasqui R

In den Kinderzeichnungen bleibt etwas von den Spuren des menschlichen Genies aus den Tiefen des Zeitalters erhalten, die man an den Wänden der Höhlen von Lascaux findet. Symbole, Schriften beziehen sich auf die ersten Gesten unserer Vorfahren. Pasqui R

