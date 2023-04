Aïssa Mallouk 7-9 Avenue Sadi Carnot, 22 avril 2023, Arles.

Aïssa Mallouk vous invite au Cargo pour une croisière d’1h30, durant sa Carte Blanche, orchestrée par Sinclair. Cette invitation au voyage vous propose de surprenantes escales éclectiques, en passant par des inspiration électro, funk, gnaoua..

2023-04-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 22:45:00. EUR.

7-9 Avenue Sadi Carnot Le Cargo de Nuit

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aïssa Mallouk invites you to the Cargo for a 1h30 cruise, during his Carte Blanche, orchestrated by Sinclair. This invitation to travel offers surprising eclectic stops, through electro, funk, gnaoua inspiration.

Aïssa Mallouk le invita al Cargo para un crucero de hora y media, durante su Carte Blanche, orquestado por Sinclair. Esta invitación al viaje ofrece paradas sorprendentemente eclécticas, de inspiración electro, funk y gnaoua.

Aïssa Mallouk lädt Sie während ihrer Carte Blanche, die von Sinclair orchestriert wird, zu einer eineinhalbstündigen Kreuzfahrt ins Cargo ein. Diese Einladung zur Reise bietet Ihnen überraschende eklektische Zwischenstopps, die von Elektro, Funk und Gnaoua inspiriert sind.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Arles