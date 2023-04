La restitution numérique de l’église paléochrétienne de la rue Malaval à Marseille Avenue Jean Monnet, 20 avril 2023, Arles.

L’association Arelate vous donne rendez-vous au musée bleu pour rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits..

2023-04-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-20 19:15:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Arelate association invites you to the Blue Museum to meet specialists in antiquity and discuss with them on subjects that are often unpublished.

La asociación Arelate le invita al Musée Bleu para conocer a especialistas de la Antigüedad y debatir con ellos sobre temas a menudo inéditos.

Die Vereinigung Arelate lädt Sie ins Musée Bleu ein, um Spezialisten der Antike zu treffen und sich mit ihnen über oftmals unveröffentlichte Themen auszutauschen.

