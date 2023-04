Gardien Party au Muséon Arlaten 29 Rue de la République, 20 avril 2023, Arles.

Quel est le quotidien d’un gardien de musée ? Après avoir enquêté dans différents musées du monde, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen ont recueilli les témoignages qui forment le matériau de cette performance théâtrale..

2023-04-20 à 22:00:00 ; fin : 2023-04-20 23:00:00. .

29 Rue de la République Chapelle du Muséon Arlaten

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



What is the daily life of a museum guard? After having investigated in different museums around the world, Mohamed El Khatib and Valérie Mréjen have collected testimonies that form the material of this theatrical performance.

¿Cómo es el día a día de un vigilante de museo? Tras investigar en varios museos del mundo, Mohamed El Khatib y Valérie Mréjen recogieron los testimonios que forman el material de esta representación teatral.

Wie sieht der Alltag eines Museumswärters aus? Nachdem sie in verschiedenen Museen der Welt recherchiert hatten, sammelten Mohamed El Khatib und Valérie Mréjen die Aussagen, die das Material für diese Theaterperformance bilden.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme d’Arles