Les plantes dans tous les sens : la rose Avenue Jean Monnet, 19 avril 2023, Arles.

À l’heure du goûter, laissez-vous conter l’histoire des plantes dans la mythologie et leurs utilisations par les Romains à travers les 5 sens. Pour l’arrivée du printemps, une fleur sera à l’honneur et pas n’importe laquelle : la rose !.

2023-04-19 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At snack time, let us tell you the story of plants in mythology and their uses by the Romans through the 5 senses. For the arrival of spring, a flower will be honored and not just any flower: the rose!

A la hora de la merienda, le contaremos la historia de las plantas en la mitología y sus usos por los romanos a través de los 5 sentidos. Para la llegada de la primavera, se honrará a una flor y no a una cualquiera: ¡la rosa!

Lassen Sie sich bei einem Snack die Geschichte der Pflanzen in der Mythologie und ihre Verwendung bei den Römern anhand der fünf Sinne erzählen. Zum Frühlingsanfang steht eine Blume im Mittelpunkt: die Rose!

