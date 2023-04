Le destin de Persée Avenue Jean Monnet, 16 avril 2023, Arles.

Un spectacle « tout terrain » pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de sens. Ou l’inverse !.

2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 16:00:00. .

Avenue Jean Monnet Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An all-terrain show for children in search of adventure and parents in search of meaning. Or the other way around!

Un espectáculo completo para niños en busca de aventuras y padres en busca de sentido. O al revés

Ein « All-Terrain »-Spektakel für Kinder auf der Suche nach Abenteuern und Eltern auf der Suche nach Sinn. Oder umgekehrt!

