L’After feria chez Etienne 22 Avenue De la Libération, 15 avril 2023, Arles.

Comme on dit, jamais 2 sans 3 ! Après les fêtes de Fourques, puis la Féria d’Arles, Samedi 15 avril dès 20h00, entrez dans l’ambiance festive pour l’After Féria au Bistrot Chez Étienne !.

2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

22 Avenue De la Libération Chez Etienne

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As they say, never 2 without 3! After the festivals of Fourques, then the Féria of Arles, Saturday, April 15 from 20:00, enter the festive atmosphere for the After Féria at the Bistrot Chez Étienne!

Como se suele decir, ¡nunca 2 sin 3! Después de la Féria de Fourques y de la Féria d’Arles, el sábado 15 de abril a partir de las 20:00, ¡entre en el ambiente festivo de la After Féria en el Bistrot Chez Étienne!

Wie man so schön sagt: Nie zwei ohne drei! Nach den Festen von Fourques und der Féria d’Arles können Sie sich am Samstag, den 15. April ab 20 Uhr im Bistrot Chez Étienne auf die After-Féria-Party einstimmen!

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Arles