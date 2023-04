Apéro-concert la Grande Fanfare à My Beers Avenue de la Libération, 15 avril 2023, Arles.

Comme un air de Feria !



Nous attendions votre repos mais on vous le dit : APÉRO CONCERT à 19h avec La Grande Fanfare.

2023-04-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Avenue de la Libération Beef n’Beer

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Like an air of Feria!



We were waiting for your rest but we tell you : APÉRO CONCERT at 7pm with La Grande Fanfare

¡Como un aire de Feria!



Te esperábamos para descansar pero te contamos : APÉRO CONCIERTO a las 19h con La Grande Fanfare

Wie ein Hauch von Feria!



Wir haben auf Ihre Erholung gewartet, aber wir sagen es Ihnen: APEROKONZERT um 19 Uhr mit La Grande Fanfare

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme d’Arles