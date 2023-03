Les taureaux dans les rues – Feria de Pâques, 7 avril 2023, Arles Office de Tourisme d'Arles Arles.

Les taureaux dans les rues – Feria de Pâques

Différents lieux du centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

2023-04-07 – 2023-04-10

Arles

Bouches-du-Rhône

.

Programme :



Vendredi 7 avril :

19H 00 Boulevard Victor Hugo – BANDIDO manade AUBANEL

20 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière – manade AUBANEL

Course de vaches pour les amateurs



Samedi 8 avril :

10 H 00 Rue Léon BLUM à place Marius JOUVEAU – ENCIERRO

Manade DES ALPILLES

11 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière – ganaderia GIRAUD

Initiation au Toréo de salon ouverte à tous

Démonstration de « Praticos » par l’association Toréo Passion

13 H 00 Boulevard Victor Hugo – ABRIVADO Manade LABOURAYRE

14 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière – manade LAYALLE « Le Souvenir Francis ESPEJO » Course camarguaise – Ecole Taurine d’Arles

20 H 00 Boulevard des Lices – BANDIDO Manade GRIMAUD



Dimanche 9 avril :

10 H 00 Rue Léon BLUM à place Marius JOUVEAU – ENCIERRO DE TAU

Manade VALLAT

11 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière – manade DES CHANOINES Course de vaches pour les amateurs

13 H 00 Boulevard des Lices – FESTIVAL D’ABRIVADO 3 manades : GILET – LAMISTA – SAINT LOUIS

Remise d’un trophée à chaque manade et d’un trophée « coup de cœur du Comité » avec la participation de : Magasin UTILE Clémenceau – Café GEORGES – Brasserie LE WAUX HALL

14 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière « Doma Vaquera » présenté par Olivier BOUTAUD

14 H 30 Arènes portatives Place de la Croisière – ganaderia GIRAUD

« Souvenir Francis ESPEJO » Grande Capéa – Ecole Taurine d’Arles

20 H 00 Boulevard des Lices – BANDIDO Manade LESCOT• 21h30 : Place de la République (à l’issue du concert) – TORO DE FUEGO



Lundi 10 avril :

10 H 00 Rue Léon BLUM à place Marius JOUVEAU – ENCIERRO

Manade DES ALPILLES

11 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière –manade DES CHANOINES Course de vaches pour les amateurs

13 H 00 Boulevard des lices – CABESTRIA « Cabestros y Toros »

Ganaderia BOUTAUD

14 H 00 Arènes portatives Place de la Croisière – manade SAINT GERMAIN « Le Souvenir Francis ESPEJO » Course camarguaise – Ecole Taurine de Fos sur Mer

19 H 00 Boulevard des Lices – BANDIDO FINALE LES FILLES

La feria, c’est aussi dans la rue ! Abrivados, bandidos, encierros ou capeas : autant d’animations taurines qui rythmeront votre week-end taurin.

