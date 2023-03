Les concerts de la feria de Pâques Arles Catégories d’Évènement: Arles

Vendredi 7 avril :

15 H 30 Devant les Arènes – Concert d’une peña

18 H 00 Boulevard V. Hugo – Animation d’une peña

20h 00 : Place Voltaire – Concert TCHANDROU Gipsy Prince





Samedi 8 avril :

10 H 00 Devant les Arènes – Aubade des peñas

11 H 00 Cavalerie – Concert – LOS DEL PATIO

12 H 00 Place de la République CONCERT de l’Ecole de musique du Pays d’Arles

12 H 00 Boulevard Victor Hugo – Animation des peñas

15H 00 Place de la République – Concert de 3 peñas

15 H 30 Devant les arènes – Concert des peñas

19 H 00 Boulevard des Lices – Animation des peñas

20h 00 : Place Voltaire – Concert de LA BANDA LES PHACOCHERES

20h 00 : Terrasse en bois des Arènes – Concert de LA PENA DU MIDI

21h 00 : Terrasse en bois des Arènes – Concert PUNTO Y APPARTE

21h 00 : WILSON – Concert Cabaret Tzigane (quintet / amplifié)



Dimanche 9 avril :

10 H 00 Devant les Arènes – Aubade des peñas

10 H 30 Défilé de Calèches et chevaux avec groupes de sévillanes

Dans les rues de la Ville – Organisé par le Club Taurin « Les Andalouses »

12 H 00 Boulevard des Lices – Animation des peñas

13h 00 : Cavalerie – Concert Cabaret Tzigane (quintet / amplifié)

15H 00 Place de la République – Concert des PENAS

15 H 30 Devant les Arènes – Concert des Peñas

19 H 00 Boulevard des Lices – Animation des peñas

21h 00 : Place de la République – CONCERT DES PENAS

21h 00 : Terrasse en bois des Arènes – Concert GITANO FAMILY

21h 00 : WILSON – PUNTO Y APPARTE

22h 00 : Place Voltaire – Concert SALSA CON TIMBA



Lundi 10 avril :

10 H 00 Devant les Arènes – Aubade des peñas

12 H 00 Boulevard des Lices – Animation des peñas

15 H 00 Esplanade Charles DE GAULLE – Kiosque à musique CONCERT LOS DEL PATIO

15 H 00 Place de la République Concert TCHANDROU Gipsy Prince

15 H 30 Devant les Arènes – concert des peñas.

18 H 00 Boulevard des Lices – Animation des peñas Pendant toute la durée de la feria, la musique est à chaque coin de rue. Peñas, bandas et Sévillanes vous feront danser tyoute la nuit ! Arles

