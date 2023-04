Visite matinale à la manade la Grand Ponche – RD 36C, 9 avril 2023, Arles.

Le dimanche, de bon matin, partez à la découverte d’une authentique manade de taureau Camargue, et terminez ce moment par un apéritif..

2023-04-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-09 . EUR.

– RD 36C Manade La Grand Ponche

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Sunday, early in the morning, discover an authentic Camargue bull farm, and end this moment with an aperitif.

El domingo, a primera hora de la mañana, descubra una auténtica ganadería de toros de la Camarga y termine el día con un aperitivo.

Am Sonntag können Sie früh am Morgen eine authentische Camargue-Stiermanade entdecken und diesen Moment mit einem Aperitif abschließen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles