Avec la participation de la FFCC (Fédération Française de la Course Camarguaise), en présence de la Confrérie des Gardians, de la Nacioun-Gardiano, des Gardians Salariés, de la reine d’Arles, de ses demoiselles d’honneur et des groupes folkloriques, M. le Maire Patrick De Carolis remettra symboliquement les clés de la ville au Président du Comité de la Féria.



La Féria 2023 pourra alors débuter après un discours de Frédéric LOUIS. Deux « Figuras » de la temporada 2022 ; Ziko Katif, champion de France de la Course Camarguaise et Roca Rey le triomphateur de la temporada les assisteront pour la cérémonie en présence de Jean-Baptiste JALABERT l’empressa des Arènes d’Arles.

Bien sûr la peña LOS CABALLEROS animera l’après-midi, Les bandanas 2023 du Comité seront distribués aux participants, avant que les cavaliers, accompagnés des groupes folkloriques ne rejoignent les arènes pour la course des As.



Ce défilé empruntera le boulevard des lices, la montée Vauban et la rue porte de Laure.

Pour la première fois, le lancement de la Féria de Pâques se fera le vendredi après-midi à partir de 14h00 sur la place de la République, autour de diverses animations ludiques et pédagogiques des écoles Taurines, avec les apprentis raseteurs et toreros.

