Exposition personnelle de Sophie Crumb, 11 mars 2023, Arles.

De mars au moi de mai, la galerie Extramentale vous propose de découvrir le travail de Sophie Crumb..

2023-03-11 à ; fin : 2023-05-14 . .

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From March to May, the Extramentale gallery offers you to discover the work of Sophie Crumb.

De marzo a mayo, la galería Extramentale presenta la obra de Sophie Crumb.

Von März bis zum Monat Mai bietet Ihnen die Galerie Extramentale die Möglichkeit, die Arbeit von Sophie Crumb zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Arles