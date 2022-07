Arles Books Fair Arles, 5 juillet 2022, Arles.

Arles Books Fair

Collège Saint Charles et Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône

2022-07-05 – 2022-07-09

Arles

Bouches-du-Rhône

Dédié à la richesse et à la variété des pratiques éditoriales, cet événement sera rythmé par un programme de rencontres avec les photographes et les auteur·rice·s. Arles Books Fair rassemble une soixantaine d’éditeur·rice·s issu·e·s de plus de quinze pays.



SIGNATURES



Du mardi 5 juillet au samedi 9 juillet, retrouvez chaque jour de 17h30 à 20h des auteur·rice·s et des photographes en signature, au Capitole et au collège Saint-Charles.



Des mini-rencontres ont lieu du mardi 5 juillet au samedi 9 juillet, tous les jours de 18h à 19h15, pendant les signatures.



TABLES RONDES

Des tables rondes ont lieu du mardi 5 juillet au samedi 9 juillet, tous les jours à 15H30 au Collège Saint-Charles.

Sur l’invitation des Rencontres d’Arles, France PhotoBook organise Arles Books Fair 2022, au cœur du festival.

info@rencontres-arles.com +33 4 90 96 76 06 http://www.rencontres-arles.com/

Arles

