Journées européennes du patrimoine 2023 16 et 17 septembre Arles

Durant ce rendez-vous dédié au patrimoine sous toutes ses formes, la Ville d’Arles propose :

Des EVENEMENTS avec Le concert de l’orchestre national Avignon-Provence « A vos classiques » dans le théâtre antique, le « Défi Sports Historiques » par Acta dans l’amphithéâtre et la visite-spectacle « Les archivistes rangent les Alyscamps » sur le site des Alyscamps.

Des PORTES OUVERTES dans les monuments avec des visites flash de 30 minutes et dans des églises de la ville où les étudiants du Master « Métiers du patrimoine » vous guideront.

Des VISITES CONFERENCES sur des thématiques inédites décryptées par des guides-conférenciers et spécialistes du patrimoine arlésien.

Mais aussi…

Les MUSEES ET SITES du territoire vous invitent à la découverte durant ces deux journées lors de portes-ouvertes, expositions, visites guidées et visites-ateliers.

Enfin, les associations qui participent à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patrimoine proposent les RENDEZ-VOUS DES PASSIONNES : des visites conférences, des expositions et des démonstrations.

Retrouvez aussi le programme complet ici : https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

Ville d’Arles