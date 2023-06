Agir pour le vivant : un festival inspirant, ouvert à tous ! Arles Arles, 21 août 2023 09:00, Arles.

Dans une ambiance conviviale et festive, 200 penseurs, scientifiques, artistes, chefs d’entreprises, étudiants, activistes, représentants des peuples racines… vont se réunir avec le grand public pour échanger, réfléchir, expérimenter et cheminer ensemble vers une société du vivant en mêlant disciplines et connaissances, en partageant idées et enthousiasmes.

Des débats et rencontres pour construire une société du vivant.

▻ 8 jours de débats, conférences, ateliers, résidences de travail et de création, balades, performances, soirées…

▻ 5 journées thématiques : Sentir-penser avec la Terre, vers un devenir pluriversel ; Faire corps ; L’écologie sociale ; La géopolitique de la Terre ; En notre nom, construire ensemble.

▻ Plus de 200 intervenants, parmi lesquels : Arturo Escobar, anthropologue colombien ; Aurélie Olivier, poétesse, directrice de « Lettre aux jeunes poétesses » ; Aurélien Bernier, auteur et militant, spécialiste des politiques environnementales ; Barbara Glowczewski, anthropologue ; Catherine Malabou, philosophe ; Edouard Morena, chercheur en sciences politiques ; Fatima Ouassak, politologue ; Felwine Sarr, écrivain, économiste, universitaire et musicien sénégalais ; Geneviève Pruvost, sociologue du travail et du genre ; Juliette Rousseau, éditrice, auteure et militante ; Nicolas Mathieu, écrivain français, récompensé par le prix Goncourt…

Des ateliers, des résidences prospectives et d’inspirations pour les entreprises.

▻ 20 résidences de travail avec des entreprises partenaires : Démocratie et vivant, en collaboration avec Achille Mbembe et l’Agence Française de Développement ; La Fabrique de l’action dans les territoires en partenariat avec la Banque des territoires ; Vers de nouveaux desseins écologiques en collaboration avec Séverine Kodjo Grandvaux ; Humain Non Humain à l’initiative de l’Office Français de la Biodiversité.

▻ Entreprendre pour le vivant, une méthode inédite d’accompagnement des entreprises, entrepreneurs et organisations publiques conçue dans le cadre d’Agir pour le vivant pour les aider à s’approprier les enjeux liés à la biodiversité avec des clés de passage à l’action.

Des temps citoyens pour s’engager pour le vivant.

▻ Une université pour les 18-25 ansateliers citoyensollectif « Le bruit qui court » pour penser les vocabulaires artistiques et culturels de l’engagement ; des balades militantes…

