Tous les Lundis du 17 juillet au 21 août 2023

De 9h30 à 12h30

Ce parcours à travers la ville, en petit groupe, offre la possibilité d’exercer son regard et sa sensibilité photographique avec la lumière comme fil conducteur.

Ruelles ombragées, monuments tout en contraste, place éblouissante, lieu d’exposition hors du temps, sont quelques-unes des étapes qui rythment cette initiation.

De petites expérimentations permettent d’aborder d’un point de vue technique la lumière, de manière simple, pour se concentrer plus largement sur l’observation, la distance, le cadrage et les choix qui caractérisent le regard de chacun et chacune.

Ces balades photographiques s’adressent avant tout aux personnes débutantes ou ayant une pratique peu avancée et qui souhaitent échanger et bénéficier des conseils d’une ou d’un jeune photographe pro.

Les personnes inscrites utiliseront leur propre matériel, idéalement un reflex ou un hybride numérique avec une carte mémoire. Il est également possible d’utiliser un smartphone performant. Il est indispensable de venir avec des batteries bien rechargées ainsi qu’une gourde.

> Effectif : maximum 6 personnes

> Encadrement par une ou un photographe pro

> Lieu de départ : Bureau du festival, 34 rue du docteur Fanton

> Durée : 3 heures

> Payant sur inscription

Les Rencontres d’Arles : Les balades photographiques