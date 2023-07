Out of the Ordinary Roger Bamber Arles Arles, 3 juillet 2023, Arles.

Véritable pictorialiste, il capture la beauté de la forme, avec un humour toujours ironique et même une dose d’anarchie. Eamon McCabe

Les photographies de Roger Bamber ont un style graphique distinctif, souvent ironique et humoristique, et un fort impact visuel. Il a juste 20 ans lorsqu’il rejoint le journal Daily Mail en tant que photographe en 1965. C’est le début d’une carrière qui voit ses photos publiées dans le monde entier. Emeutes et attentats, musique rock et pop, nouvelles dures et actualités, toutes témoignent de son époque. Roger fut deux fois British Press Photographer of the Year, et deux fois British News Photographer of the Year. Il remporta également de nombreux prix pour ses reportages sur les arts. Toujours à la recherche de personnalités créatives ayant une histoire à raconter, Il aimait tout autant mettre en valeur des personnes ordinaires, en particulier dans sa ville chérie et excentrique de Brighton – célébrant l’extraordinaire dans chacun de nous.

