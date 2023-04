Le OFF du Festival du Dessin dans les galeries Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Le OFF du Festival du Dessin dans les galeries Arles, 21 avril 2023, Arles. Le OFF du Festival du Dessin dans les galeries 21 avril – 14 mai Arles Entrée libre Anne Clergue Galerie 4 plan de la cour

Arles Gallery 8 rue de la Liberté

Aux docks d’arles 44 rue du docteur Fanton

CIRCA 2 rue de la roquette

Fondation Manuel Rivera Ortiz 18 rue de la Calade

Galerie Huit 8 rue de la calade

Galerie le corridor 3 rue de la Roquette

Galerie Omnius 1 rue Vauban

Galerie Sinibaldi 24 rue de l’hotel de ville

La Maison Close Passage Robert Doisneau

Le lac gelé 27 rue du grand couvent

Kiki Tonnerre 26 rue Raspail

Lhoste 9 avenue Victor Hugo

Librairie du Palais 10 plan de la cour

Square One 3 rue des pénitents bleus

High Art Arles chapelle de la Madeleine 19 rue de la madeleine Arles 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-21T19:00:00+02:00 – 2023-04-21T23:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00 dessin galerie Graphiste Marie Herbreteau pour Arles Contemporain

