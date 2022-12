Les vacances de Noël dans les monuments Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Visites guidées et spectacles dans les monuments durant les vacances de Toussaint. Arles 13200 arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Durant les vacances de Noël, des visites guidées sont organisées dans les six monuments ouverts au public.

Dans le cadre des Calend’Arles, Fabien Bages propose le récit conté « Contes et légendes du cloître » dans le cloître Saint-Trophime les 17, 18 et 24 décembre à 15h. A partir de 6 ans. Visites et spectacles compris dans le prix d’entrée du monument. Gratuit pour les Arlésiens et les – de 18 ans

