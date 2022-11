Lancement des Calend’Arles Arles, 3 décembre 2022, Arles.

Noël à Arles, c’est Noël en Provence où la tradition est reine au côté de la modernité. Déambulations, crèches, concerts, contes, jeux, goûters, surprises rempliront la hotte du Père Noël.

Arles 13200 arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les illuminations seront lancées le 3 décembre par le maire d’Arles Patrick de Carolis, des élus et la Reine d’Arles Camille Hoteman. La fête sonnera le début des Calend’Arles.

15h30 dans les rues de la ville, déambulation de la fanfare Les Lutins Swingueurs.

17h15 angle des rues du 4-septembre et de l’Amphithéatre, lancement des illuminations avec la Fanfare Jazzy Noël et Les Échassières.

17h20 déambulation de la fanfare Les Lutins Swingueurs de la place Paul-Doumer vers place wilson puis place de la République. Déambulation Gospel For You Family, chants de Noël de la place de la République puis place du Forum.

17h45 place de la République, ouverture officielle des Calend’Arles par le maire d’Arles Patrick de Carolis.

17h50 place de la République, bœuf des fanfares.

18h-19h place de la République, concert du groupe Gospel For You Family.

Le programme d’animations festives des Calend’Arles est orchestré par la Ville, en partenariat avec le Groupement des associations des commerçants d’Arles et des acteurs socio-culturels arlésiens.



