Rencontres du mérinos d’Arles Arles, 26 novembre 2022, Arles. Rencontres du mérinos d’Arles 26 et 27 novembre Arles La Maison de la Transhumance organise la deuxième édition des Rencontres du Mérinos d’Arles les 26 et 27 novembre. Arles 13200 arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.transhumance.org »}, {« link »: « https://www.transhumance.org/wp-content/uploads/2022/10/Depliant-Rencontres-Merinos-dArles-2022.pdf »}, {« link »: « mailto:ciq.hauture@gmail.com »}] La Maison de la Transhumance organise la deuxième édition des Rencontres du Mérinos d’Arles les 26 et 27 novembre. En événement qui permet au public de découvrir les multiples dimensions de l’élevage pastoral et transhumant ainsi que les enjeux de la filière laine.

Pourquoi un sentier de randonnée sur la thématique de la transhumance ? Une question qui sera au cœur des débats le samedi 26 novembre à la chapelle du Méjan, qui accueille différents temps forts à partir de 16h. Notamment le lancement du GR®69, la Routo, qui relie Arles à la Vallée de la Stura, dans le Piémont italien, ainsi qu’un défilé de mode présentant une gamme de vêtements en laine de mérinos d’Arles. Le dimanche 27 novembre à partir de 10h30, une grande transhumance, rassemblant près de 1500 brebis depuis le boulevard des Lices jusqu’au arènes, est organisée par le Syndicat des éleveurs du Mérinos d’Arles.

Depliant-Rencontres-Merinos-dArles-2022.pdf Samedi 26 novembre à partir de 16h

Lancement du GR®69 La Routo® à la Chapelle du Méjan

• Présentation du GR®69 La Routo® et du du Topoguide® FFRandonnée

• Présentation de la gamme de vêtements de pleine nature

en laine mérinos d’Arles La Routo®

• Exposition La Routo. Sur les chemins de la transhumance, 1783-1945

(Archives départementales des Alpes de Haute-Provence)

• Arrivée de marcheurs pour le lancement du GR®69 17h-18h30

Pourquoi un sentier de randonnée sur la thématique de la transhumance ?

Intervenants :

• Lionel Escoffier, Claire Dallemagne, Maison de la transhumance ;

Mauro Bernardi, Unione Montana Valle Stura

• Jacky Guillien, Evelyne Soubeyroux, Fédération Française de la Randonnée Pédestre

• Denise Leiboff, François Balique, Association des Communes Pastorales SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Juliette Polle, Zoé Mitaut, Trans’Alpina – Traversée des Alpes à pied à la rencontre des bergers 18h30 : défilé de mode

Vêtements de pleine nature en laine Mérinos d’Arles La Routo® Suivi d’échanges avec les partenaires du projet :

Maison de la transhumance, Collectif pour la Promotion du Mérinos d’Arles, Société MDG Naturfasern Gmbh 19h30 : Cocktail La Routo proposé par la Chèvrerie de la Coraline Dimanche 27 novembre à partir de 10h30

Transhumance du boulevard des Lices jusqu’aux arènes organisée par le Syndicat des Éleveurs du Mérinos d’Arles QUARTIER DE L’HAUTURE

Animations proposées par le Comité d’Intérêt de Quartier de L’Hauture,

quartier historique des bergers. Entrée libre. ESPACE ST-CÉSAIRE

Vendredi 25 novembre 18h30

Projection du film Sur la route des bergers (Pascal Cardeilhac, ZED Production, ARTE) suivi d’un débat et d’un buffet de produits locaux Dimanche 27 novembre Départ 16h devant la Chapelle du Méjan

Déambulation musicale sur une partie du tracé arlésien du GR®69 La Routo® ESPACE ST-CÉSAIRE 18h

Projection du film Quartiers d’été

Renseignements : ciq.hauture@gmail.com

