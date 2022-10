Halloween dans le centre ville Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Halloween dans le centre ville Arles, 29 octobre 2022, Arles. Halloween dans le centre ville Samedi 29 octobre, 15h00 Arles

Gratuit

Animation dans les rues commerçantes du centre-ville d’Arles Arles 13200 arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/events/507998627608824?ref=newsfeed »}] Boohoo !!! Halloween dans votre centre-ville d’Arles le samedi 29 octobre 2022 !

Recette pour une journée d’Halloween parfaitement dégoulinante dans votre centre ville : 1 paire d’yeux de cafard, 7 cuillères à soupe de transpiration de sorcière, 3 éclats de dent de vampire, 1 écaille de scolopendre, 2 louches de venin de scorpion.. Claquez des doigts deux fois et dites « mêmpapeuuuur ». MIAM !

PS : Pour passer le goût, vous pouvez manger une grosse poignée de bonbons.

Animation offerte par l’association des commerçants Arlésiens

de 15h à 17h30. Retrouvez le Fantôme dans les rues décorées et son ambiance sonore pour la distribution de bonbons.

Pour en bénéficier les enfants doivent être déguisés, Gentils monstres enfilez vos plus horribles costumes !!! puis plongez les dans un conte à les faire frissonner et d’horrible maquillages. Surveillez notre page facebook nous vous donnerons le lieu très rapidement !!! HAHAHHA Page facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T15:00:00+02:00

2022-10-29T17:30:00+02:00 @Arleshopping

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse 13200 arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Halloween dans le centre ville Arles 2022-10-29 was last modified: by Halloween dans le centre ville Arles Arles 29 octobre 2022 Arles Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône