Visites guidées, animations, spectacles dans les monuments durant les vacances de Toussaint. Arles 13200 arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Durant les vacances de Toussaint des visites guidées sont organisées dans les six monuments ouverts au public et des compagnies et artistes du pays d’Arles ont été mobilisés pour animer nos monuments et permettre au public de découvrir notre patrimoine autrement:

Démonstrations de combats de gladiateurs dans l’amphithéâtre

Comédies dans le théâtre antique.

Concerts dans les thermes de Constantin

Théâtre dans l’amphithéâtre

Contes dans l’amphithéâtre et les Alyscamps Visites et spectacles compris dans le prix d’entrée du monument. Gratuit pour les Arlésiens et les – de 18 ans

