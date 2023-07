Arles à Paris La Galerie des Photographes Paris, 29 juin 2023, Paris.

Du jeudi 29 juin 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Exposition photo à la Galerie des Photographes. Exposition collective du 29 juin au 29 juillet.

Chaque année, en juillet et août, le

milieu photographique français migre de Paris vers Arles. Sous

l’impulsion notamment de Lucien Clergue, cette petite ville de Camargue a

créé en 1970 un petit festival de photographie qui est rapidement

devenu un événement international. Certaines galeries ouvrent alors des

espaces éphémères pour présenter leurs artistes. C’est ce que font avec

succès chaque année nos voisins et amis de la galerie Art-Z.

La Galerie des Photographes a choisi de

prendre le contre-pied de cette tendance en exposant durant sa

programmation estivale des photographies prises dans le Pays d’Arles.

Avec ses 75.000 hectares incluant une bonne partie du Parc naturel

régional de Camargue, cette commune est la plus grande de France

métropolitaine. Impossible bien sûr d’en restituer toute la richesse et

la variété, mais nous avons choisi de sélectionner des paysages couleurs

(pris d’ULM par Alain Colombaud), des hommages coloristes à la culture

taurine (Bellec), des variations poétiques en n&b sur la sensualité

du sud (avec Thierry Valencin) et des clins d’œil à la culture

photographique qui baigne la ville, par Jean-Christophe Béchet qui voit

cet espace comme un territoire hanté par l‘esprit des grands

photographes du 20ème (Weston, Koudelka, Cartier-Bresson, Ronis, etc… ).

Nous espérons que cette (courte) promenade provençale vous séduira et donnera un parfum du sud à ceux qui sont restés à Paris.

La Galerie des Photographes 29 rue Keller 75011 Paris

Contact : https://www.lagaleriedesphotographes.fr/programmation/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-arles-a-paris-666049089757

Thierry Valencin