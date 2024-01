Le Loup Théâtre d’Arles Arles, dimanche 25 février 2024.

Début : 2024-02-25 18:00:00

fin : 2024-02-25 18:40:00

Une nuit les loups s’invitent et attaquent les troupeaux. Seuls face à eux, chacun sur son bout de montagne, Fanny, Océane et Olivier vont traverser cette épreuve.

Avec l’aide de leurs chiens, ils vont défendre leur troupeau. Ils vont s’accrocher à la nuit, tenir leur position jusqu’au matin. Ils vont éprouver le frisson du premier contact fugitif avec les prédateurs qui laissent des marques durables et sanglantes. Ils vont se sentir désarmés face à l’intelligence des loups et à leurs stratégies. Mais plus que cela, les loups vont les renvoyer face à eux-mêmes, à leur propre nature humaine. Vont-ils maitriser leurs sentiments et leurs gestes de peur, de colère, d’impuissance, de fascination ?



Durée : 40 min

Tarif : 10 / 5 €

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@theatre-arles.com



