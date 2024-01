Soirée Stand Up au Paddy Paddy Mullin’s – Irish Pub Arles, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-17

Envie de se fendre la poire ?

Nous avons le plaisir d’accueillir Alex Pacaud et sa bande pour notre première soirée STAND UP !

Une soirée de rires et de joie, à venir partager en famille ou entre amis.

Paddy Mullin’s – Irish Pub 5 Bd Georges Clemenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paddymullins13@laposte.net



L’événement Soirée Stand Up au Paddy Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles