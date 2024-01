Le Brunch du dimanche chez Cocorrico Cocorrico Arles, dimanche 11 février 2024.

Le Brunch du dimanche chez Cocorrico Cocorrico Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11 15:00:00

Cocorricoooooo ! Dès 10h, on se retrouve à Cocorrico pour un brunch du dimanche.

Les mets sucrés et salés rivalisent de saveurs : pancakes moelleux, œufs brouillés crémeux, fruits juteux et charcuterie fumée. C’est un rendez-vous gourmand, une parenthèse conviviale qui célèbre la détente et la délectation.

EUR.

Cocorrico 33, rue Porte de Laure

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Le Brunch du dimanche chez Cocorrico Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles