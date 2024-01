Ranger Théâtre d’Arles Arles, vendredi 9 février 2024.

Ranger Théâtre d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-10 21:25:00

« Je t’aimerai toute ma vie. » Souvenir d’une chanson sur laquelle un homme et le fantôme de son amour défunte ont tellement dansé dans les années 80.

23h34 dans une chambre d’hôtel à Hong Kong, le personnage, incarné par l’immense Jacques Weber, va mourir, non sans avoir livré sa dernière déclaration. Dans cette chambre au design chic et clinique, éclate un texte d’une clarté désarmante. « Une spirale de l’oralité, une vérité sensuelle, directe », nous dit Jacques Weber, qui comme Pascal Rambert, portait l’envie de se rencontrer sur scène depuis l’aventure avignonnaise d’Architecture. Ranger sa vie, ses joies, ses peines, revivre l’intimité d’un quotidien qui n’est plus. Ce spectacle n’est pas triste. Au contraire. C’est un hymne au langage et à l’amour inaltérable, salutaire et précieux.







Catégorie A

Durée : 1h25

Dès 16 ans

EUR.

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@theatre-arles.com



L’événement Ranger Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles