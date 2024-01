The SonarMen au Paddy Mullin’s ! Paddy Mullin’s – Irish Pub Arles, jeudi 8 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08

fin : 2024-02-08

The SonarMen distillent, avec leur « Bluegrass Power Rock », une potion détonante et originale.

Munis d’instruments acoustiques traditionnels (banjo, guitare, mandoline, percus…) mais insufflant une énergie rock, ils réinventent des classiques de tous les styles musicaux possibles et imaginables…

Paddy Mullin’s – Irish Pub 5 Bd Georges Clemenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paddymullins13@laposte.net



L’événement The SonarMen au Paddy Mullin’s ! Arles a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Arles