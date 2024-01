Robert Finley au Cargo ! Le Cargo de Nuit Arles, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03 23:00:00

Robert Finley revient avec Black Bayou, son troisième album, où le chanteur de 69 ans déborde d’assurance et d’une voix qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné.

Black Bayou présente des récits de voyages, d’amants dans chaque port et d’histoires d’enfance des marais de Louisiane, chanté dans la voix forte et marquée de Robert, qui gronde et s’envole dans son falsetto signature. Un homme qui a perdu la vue et est devenu une star montante dans la soixantaine.



Sur ce nouvel album, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, et de L.Garrett Dutton, Jr. à la batterie. Ensemble, ils créent une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met en valeur Finley en tant que l’un des derniers véritables bluesmen.

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com



