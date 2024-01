Mozart au Paradis rue du 4 septembre Arles, mercredi 31 janvier 2024.

Mozart au Paradis Concert-Lecture à l’église Saint-Julien le 31 janvier à 20h !

Le concert-lecture « Mozart au paradis » transporte son public dans un univers envoûtant où la musique du génie autrichien rencontre la poésie céleste. L’harmonie parfaite entre les notes et les mots crée une expérience sensorielle unique, plongeant l’auditoire dans une atmosphère magique.

Au cours de ce concert-lecture, l’auditoire se trouve transporté au-delà du temps, se laissant emporter par la beauté transcendante de la musique classique. Les lectures, soigneusement choisies, dévoilent les pensées intimes et les inspirations qui ont animé Mozart tout au long de sa vie. « Mozart au paradis » devient ainsi un voyage artistique, fusionnant la musique sublime et la prose poétique pour célébrer l’héritage inestimable de ce compositeur légendaire.

rue du 4 septembre Eglise Saint Julien

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



