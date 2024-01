Canti Théâtre d’Arles Arles, mardi 30 janvier 2024.

2024-01-30 20:00:00

2024-01-30 20:50:00

Chorégraphe, danseur contemporain et chanteur lyrique, Simon Bailly invente une écriture pour voix et mouvement.

Un langage où le chant et la danse construisent le même geste. Au plateau, quatre interprètes produisent des thèmes et variations dont la gravure se fait l’écho. Danseurs, chanteurs et instrumentistes forment ensemble un chœur qui se fait et se défait. Le titre canti – les chants en italien – désigne une suite de séquences, différentes dans leurs formes mais identiques par leur sens. L’expression du mouvement à travers la danse, la musique live et la gravure du mouvement, illustre et incarne la constitution de la communauté et son démembrement. L’apparition puis le retrait des figures qui nous éclairent comme autant de repères mémoriels.



Durée : 50 minutes

Dès 10 ans

Théâtre d'Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau

Arles 13200



