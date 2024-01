Visitez l’Abbaye en famille Route De Fontvieille Arles, samedi 2 mars 2024.

Visitez l’Abbaye en famille Route De Fontvieille Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Vous en avez assez des longues visites ennuyeuses où le guide s’écoute parler ? Vous aimeriez un peu plus d’interaction et un niveau adapté aux enfants ? Les visites famille de l’abbaye de Montmajour ont été conçues pour vous !

Pendant ces visites d’1h30 destinées au jeune public, nous invitons les enfants, accompagnés de parents et grands-parents, à découvrir, en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture. Le quotidien des moines de l’abbaye et l’imaginaire médiéval, l’art roman et l’art gothique seront abordés tout au long du parcours.



Vous êtes intéressés ? Alors n’attendez plus et réservez vos places dès maintenant.



Enfants de 7 ans à 14 ans (les fratries avec des enfants d’âges différents sont acceptées).

EUR.

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Visitez l’Abbaye en famille Arles a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme d’Arles