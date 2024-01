FlamencA en hiver – Concert Flamenco Gitan Hôtel Jules César Arles, samedi 27 janvier 2024.

FlamencA en hiver – Concert Flamenco Gitan Hôtel Jules César Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 21:45:00

Un festival qui explore le flamenco sous toutes ses formes et le conjugue en hiver

Récital flamenco, « Puro Gitano » Récital Chant, guitare et violon flamenco – Création originale pour FlamencA dans la plus pure tradition du flamenco gitan





Le flamenco dans son expression la plus originelle présentée en acoustique.



Artistes. Anton Fernandez, Guitare. Domingo Moreno chant et percussions. Frasco Amador, violon flamenco

Interprétation de répertoire traditionnel du flamenco, alegrias, soleares, bulerias, serranas, fandangos, tango flamenco, granadina, tarantos, entre autres styles.

EUR.

Hôtel Jules César 9 Boulevard des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement FlamencA en hiver – Concert Flamenco Gitan Arles a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme d’Arles