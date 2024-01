Election de Miss et Mister Paddy 2024 Paddy Mullin’s – Irish Pub Arles, vendredi 26 janvier 2024.

OYEZ, OYEZ ! Qui n’a jamais rêvé de devenir Miss Ou Mister ?

Cette année, le Paddy vous proposer de devenir le roi & la reine de l’année.

Ce ci n’est pas (qu’)un concours de beauté !

Les concurrents s’affronteront lors de petits défis rapides et rigolos.

Les vainqueurs se verront couverts de cadeaux et d’une réduction annuelle sur toutes leurs consommations !

Osez, amusez vous et surtout RIONS ensemble lors de cette belle soirée !



Infos et inscriptions au 06 87 18 67 05

.

