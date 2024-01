Full Moon Party My Beers Arles, vendredi 26 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 00:00:00

Pourquoi aller jusqu’en Thaïlande pour fêter la pleine lune quand tu peux le faire à Arles ??

On t’envoie directe là bas le temps d’une soirée

Au programme :

-DJ set electro

-Stand de maquillage phosphorescent

-Distribution de bracelets fluo

-Deco fluo et lumière noir

-Pour l’occasion on te propose la Paix Dieu, une bière spécialement brassée exclusivement à la pleine lune pour faire rugir l’animal qui est en toi !



Viens nous rejoindre pour cette soirée lumineuse à partir de 19h00 !

My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com



L’événement Full Moon Party Arles a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme d’Arles