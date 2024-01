Quizz spécial Star Wars au My Beers My Beers Arles Arles, mardi 23 janvier 2024.

Quizz spécial Star Wars au My Beers My Beers Arles Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 19:45:00

fin : 2024-01-23

Quizz spécial star Wars



Que la force soit avec toi, jeune Padawan ! Si tu es un fan de Star Wars, tu ne voudrais pas manquer cet événement épique.

Rejoins nous pour tester tes connaissances sur l’univers de Star Wars et montrer tes compétences en tant que Jedi !



MARDI 23 JANVIER DANS TON MY BEERS ARLES START – 19h45 – 30 questions sur tout l’univers de Star Wars – 10 musiques blind test Accessible à tous !



Que tu sois un Sith ou un Jedi, viens boire une bière avec nous et montre nous tes connaissances sur la galaxie lointaine, très lointaine. Que la force soit avec toi !

.

My Beers Arles 22 Avenue de la Libération

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com



L’événement Quizz spécial Star Wars au My Beers Arles a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme d’Arles